Detienen a escolta por homicidio de Farath Coronel en Edomex

Elías “N”, quien trabajaba como escolta de Farath Coronel, fue detenido como presunto responsable del homicidio ocurrido en Cuautitlán Izcalli

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Elías “N”, señalado como presunto autor material del homicidio de Víctor Manuel Sixtos Vázquez, conocido en el mundo del espectáculo como Farath Coronel TH o La Diabla.

De acuerdo con la investigación, el detenido se desempeñaba como elemento de seguridad de la víctima al momento de los hechos.

Farath Coronel fue localizado sin vida

El homicidio ocurrió en el municipio de Cuautitlán Izcalli. La víctima fue localizada sin vida durante la mañana de este viernes dentro de su domicilio, ubicado en la calle San Germaine, en el fraccionamiento Bosques del Lago.

El cuerpo presentaba lesiones provocadas por un arma de fuego, por lo que la Fiscalía desplegó un operativo en el lugar y estableció un perímetro de seguridad para realizar las primeras diligencias.

Tras las investigaciones realizadas por los agentes de la Fiscalía mexiquense, Elías “N” fue detenido y trasladado ante el Agente del Ministerio Público.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones relacionadas con el homicidio.

La detención forma parte de las indagatorias emprendidas por la FGJEM para esclarecer el asesinato de Farath Coronel y establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.