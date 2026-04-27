Detienen a enfermero por apuñalar a su pareja en Edomex

La víctima, de 21 años, quedó en coma tras el ataque ocurrido en Ecatepec, y el agresor identificado como Pedro Jared 'N' fue capturado semanas después

Un hombre de 23 años, identificado como Pedro Jared “N” y de oficio enfermero, fue detenido por su presunta responsabilidad en el ataque con arma blanca contra su pareja, a quien dejó en estado crítico tras apuñalarla en repetidas ocasiones en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo en una vivienda del fraccionamiento La Guadalupana, donde el sujeto, presuntamente bajo el influjo de estupefacientes, agredió a Wendy “N”, de 21 años.

La joven sufrió múltiples heridas en rostro, cuello, abdomen y un pulmón, lo que la llevó a un estado de coma temporal y a permanecer hospitalizada en condición crítica en el Hospital Las Américas.

Captura tras semanas de investigación

Tras varias semanas de seguimiento, elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec, en coordinación con la Fiscalía Mexiquense y la Fuerza de Tarea Marina, lograron ubicar y detener al presunto agresor en el municipio de Atlacomulco.

El arresto se realizó al interior de un grupo de Alcohólicos Anónimos, donde se ocultaba el sospechoso.

Luego de su captura, Pedro Jared “N” fue trasladado a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género en Ecatepec para su certificación médica y posteriormente ingresado al penal de Chiconautla.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio.

Detienen a familiares por encubrimiento

En el mismo operativo, cuatro familiares del detenido fueron asegurados por su probable participación en el encubrimiento de los hechos: Gerardo “N”, de 49 años; Isabel “N”, de 46; Samanta “N”, de 29; y un menor de 17 años.

Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Desde el día de la agresión, autoridades municipales mantuvieron seguimiento puntual al caso, mientras que personal de atención a víctimas brindó apoyo psicológico y asesoría legal a los familiares de Wendy, quien permaneció en terapia intensiva tras el ataque.