Detienen a enfermera que arrastró a motociclista en Iztapalapa

A días de haberse cumplido un mes de los hechos, elementos de la Policía de Investigación finalmente lograron ubicar a Gabriela "N"

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lograron capturar a la enfermera que presuntamente atropelló a un motociclista en la alcaldía de Iztapalapa.

A días de haberse cumplido un mes de los hechos, elementos de la Policía de Investigación finalmente lograron ubicar a Gabriela "N", mujer acusada de arrollar y arrastrar por varios metros a un motociclista el pasado 3 de enero del año en curso.

Una pareja que se trasladaba en otro vehículo observó la dantesca escena y decidieron grabar en video los hechos.

Algunos testigos señalaron que se podía escuchar a la víctima gritando mientras era arrastrado hasta que lamentablemente perdió la vida.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales generando conmoción e indignación de los usuarios quienes exigieron a las autoridades que se detuviera a la presunta responsable quien acabó con la vida del hombre, presuntamente tras un altercado vial.

Los hechos

Los hechos se registraron sobre Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en donde la conductora impactó al motociclista y quedó atrapado debajo del vehículo. La conductora avanzó más de dos kilómetros arrastrando el cuerpo del hombre sobre el pavimento hasta que se detuvo en la calle Ingeniero Félix Palavicini en la colonia Constitución de 1917 de la alcaldía Iztapalapa.

Al pasar por un tope, el cuerpo de la víctima quedó atorado en la cinta asfáltica y terminó tendido en el pavimento hasta la llegada de la policía capitalina, quienes solicitaron atención médica urgente.

Al arribo de paramédicos al sitio confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tomó conocimiento del caso, llevó a cabo las diligencias correspondientes y abrió una carpeta de investigación.

Identifican a la víctima

La víctima fue identificada como Roberto Hernández, de 52 años de edad y, según información preliminar, la noche del domingo se dirigía en motocicleta a Nezahualcóyotl para recoger a su pareja sentimental cuando un vehículo lo golpeó en la parte trasera. Roberto descendió para reclamar al conductor, pero fue embestido en su intento de darse a la fuga.

Mientras que los usuarios identificaron a la mujer como Gabriela quien presuntamente labora como enfermera en el Hospital Juárez de México.

Un grupo de motociclistas interpuso una denuncia ante las autoridades capitalinas por el asesinato de Roberto.