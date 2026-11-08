Detienen a elemento de la Guardia Nacional en Culiacán

Un integrante de la Guardia Nacional fue detenido por su probable responsabilidad en el feminicidio de una compañera en Culiacán, Sinaloa

Un integrante de la Guardia Nacional, identificado como Erick “N”, fue detenido por su probable responsabilidad en el feminicidio de una mujer que también formaba parte de la corporación, cuyo fallecimiento ocurrió el pasado 2 de noviembre en Culiacán, Sinaloa.

La aprehensión fue realizada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mediante una orden judicial derivada de las investigaciones sobre la muerte de la agente, quien fue localizada sin vida en un domicilio de la colonia Alturas del Sur.

Fiscalía de Sinaloa ejecuta orden de aprehensión

De acuerdo con la información difundida por la Comandancia de la Guardia Nacional, la detención se concretó el viernes 6 de noviembre, como parte de las diligencias ministeriales para esclarecer los hechos.

La institución confirmó que el detenido pertenece a sus filas y que la víctima también era integrante de esta fuerza de seguridad pública.

La captura fue resultado de la coordinación entre la corporación federal y las autoridades ministeriales de Sinaloa, a quienes se proporcionó información y apoyo para avanzar en las investigaciones y localizar al presunto responsable.

Tras darse a conocer la detención, la Guardia Nacional expresó su rechazo a cualquier acto de violencia contra las mujeres y reiteró que mantiene una política institucional de cero tolerancia ante este tipo de conductas.

Asimismo, aseguró que continuará colaborando con las autoridades correspondientes para contribuir al esclarecimiento del feminicidio, al tiempo que manifestó su disposición de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia del detenido.