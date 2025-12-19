Detienen a 'El Yeicob' socio del exdirector de Miss Universo

'El Yeicob' es señalado como uno de los 13 integrantes de una presunta red criminal, en la que estaría involucrado el exdueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú

Autoridades confirmaron este miércoles el arresto de Jacobo 'N', socio del exdirector de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, y quien es identificado como presunto líder de un grupo criminal dedicado al contrabando de combustible (huachicol), armas y drogas.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Reyes León, alias El Yeicob o El Lic, fue detenido el lunes pasado por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la Ciudad de México.

Asimismo, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada contra Delincuencia Organizada (Femdo) y de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy.

De acuerdo con los primeros reportes, Reyes León, excandidato a la presidencia municipal de San Martín (Estado de México, centro) por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se entregó de manera voluntaria a las autoridades que lo investigan por crimen organizado y huachicol.

El Yeicob es señalado como uno de los 13 integrantes de una presunta red criminal, en la que estaría involucrado el exdueño de Miss Universo, el mexicano Raúl Rocha Cantú.

La causa penal 495/2025, derivada de la carpeta de investigación 928/2024 abierta por la Fiscalía General de la República (FGR), identifica a Reyes León como presunto líder de la red criminal, encargado de dirigir la organización y recibir las ganancias del contrabando de hidrocarburo y armas de fuego.

Dicha causa penal derivo en 13 órdenes de aprehensión, una de ellas contra Raúl Rocha Cantú, presuntamente vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Unión Tepito, quien es ahora testigo colaborador de la Fiscalía.

Además de El Yaicob, entre los presuntos implicados se encuentra Mari Carmen Ramírez, alias La Fiscal, detenida el 18 de noviembre pasado.

Hasta ahora no se ha informado la detención de: Jorge Alberts, alias Yoryi o Licenciado; Alejandro Jacob Álvarez, alias Ale; Daniel Roldán, alias El Inge o Dani; Sergio Hurtado, alias Hurtado o Ingeniero Hurtado; Sergio Abraham Lara, alias Lara, y Elizabeth Muzquiz.

El pasado 26 de noviembre, un día antes de que renunciara el ahora ex fiscal general Alejandro Gertz Manero, la FGR confirmó que investiga a Rocha Cantú como parte de un caso de presunta vinculación con crimen organizado, particularmente por narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.