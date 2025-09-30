Detienen a 'El Viejón', jefe de grupo delictivo La Barredora

Gustavo 'N' está vinculado a delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, entre otros

Agentes de seguridad detuvieron este lunes a Gustavo ‘N’, alias Viejón, jefe del grupo operativo La Barredora, ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y quien está vinculado a delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, entre otros delitos.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), precisó en un mensaje en redes sociales que el detenido era un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad de México y del Gobierno de Guanajuato.

“Su detención contribuirá a disminuir los índices de violencia en la zona del Bajío, principalmente en Guanajuato, donde era investigado por hechos violentos como la colocación de mantas (pieza de tela que usan los grupos delictivos para poner mensajes), homicidios, agresiones, amenazas y el robo de al menos diez vehículos”, señaló el funcionario.

De acuerdo con fuentes oficiales, junto al Viejón, identificado como Gustavo Botello Rodríguez, de 32 años, fue detenida Edith Cárdenas Reyes, alias Edy, de 30 años, además de que se aseguraron paquetes con cocaína, marihuana y cristal, cuatro armas de fuego, una granada de gas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

A Botello Rodríguez, dijeron las fuentes, se le vincula con hechos violentos en Guanajuato, además de perforación de ductos para tomas clandestinas y con la colocación de varias mantas en León de los Aldama, el día 12 de abril de 2025, con amenazas contra autoridades locales y unidades de la Guardia Nacional.

“También se le considera autor intelectual de un robo bancario y del robo de diez vehículos de una agencia automotriz del mismo municipio en el año 2023”, precisaron.

En un boletín aparte, la SSPC aseveró que el arresto ocurrió en Jalisco, y fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación.

En el operativo, abundó, se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, dosis de droga y una granada de gas.

El arresto ocurrió luego de que las autoridades ubicaron diferentes domicilios, así como las zonas de movilidad del sujeto investigado.

Con ello, los equipos de trabajo se desplazaron a un domicilio ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, con las que recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un juez de control, quien otorgó el mandamiento para intervenir el inmueble.