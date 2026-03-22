Detienen a 'El Topo' y a 15 presuntos de La Familia Michoacana

Autoridades han realizado al menos 11 operativos en el mercado Morelos, logrando la detención de casi 30 presuntos integrantes de esta organización delictiva.

Un operativo de fuerzas federales y estatales permitió la detención de 16 personas presuntamente dedicadas al cobro de piso en el mercado Morelos, en Puebla, tras denuncias ciudadanas. Entre los arrestados se encuentra un hombre identificado como posible líder de la célula delictiva.

¿Quién es el presunto líder detenido en el operativo?

De acuerdo con autoridades estatales, entre los detenidos se encuentra Luis Ángel “N”, alias “El Topo”, de 21 años, señalado como presunto líder de una célula dedicada a la extorsión contra comerciantes.

Según los reportes oficiales, el joven habría encabezado actividades de intimidación, amenazas y cobro de piso en el mercado Morelos, uno de los principales centros de abasto en la capital poblana.

¿Cómo se realizó el operativo en Puebla?

Las detenciones derivaron de denuncias anónimas recibidas a través de la línea 089, lo que permitió a las autoridades desplegar un operativo en la zona norte de la ciudad.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle 46 Norte, en la colonia 10 de Mayo, donde fueron detenidas 15 personas del sexo masculino y una mujer.

¿Qué aseguraron las autoridades durante el cateo?

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad decomisaron diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas, entre ellas:

49 dosis con características de cristal, 29 dosis de presunta heroína, cinco dosis de cocaína, nueve bolsas de piedra y 10 dosis de hierba con características similares a la marihuana.

Además, se aseguraron armas y municiones, entre ellas un arma larga tipo AK-47, un revólver calibre .38 y 21 cartuchos útiles, así como diversos objetos relacionados con las actividades investigadas.

¿Qué vínculos criminales se investigan?

De acuerdo con información obtenida, los detenidos estarían relacionados con la organización criminal conocida como la Familia Michoacana, la cual mantiene presencia en distintas regiones del país.

Las 16 personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

¿Qué ocurre con la seguridad en el mercado Morelos?

Desde inicios de febrero, autoridades estatales y federales han realizado al menos 11 operativos en el mercado Morelos, logrando la detención de casi 30 presuntos integrantes de esta organización delictiva.

Comerciantes del lugar han denunciado de manera constante el cobro de piso, señalando que se les exigían hasta 30,000 pesos para poder trabajar.

El Gobierno de Puebla reiteró que continuará con las acciones de seguridad para recuperar espacios públicos e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad ilícita que ponga en riesgo su integridad o patrimonio.