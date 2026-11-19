El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló este miércoles la detención de César Daniel "N", alias "El Topo", identificado como uno de los líderes de una célula delictiva de "Los Deltas" en el estado de Jalisco.

A través de redes sociales, García Harfuch detalló que "El Topo" contaba con órdenes de aprehensión por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario, solicitadas por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal (@FGR_AIC) detuvieron hoy en Zapopan, Jalisco, a César Daniel N , alias «El Topo», y a dos personas más. «El Topo» contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario. De acuerdo con el reporte preliminar, durante el operativo tres presuntos integrantes de «Los Deltas» agredieron a los agentes federales y fueron abatidos en el enfrentamiento. El detenido está identificado como uno de los líderes de una célula de «Los Deltas», brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara. El Topo es señalado como presunto encargado del trasiego de drogas y armamento para la organización y lo vincula con lavado de dinero, extorsión y secuestro. El operativo derivó de una investigación de la FEMDO iniciada en abril de 2026. Los trabajos de inteligencia permitieron ubicar tres domicilios en Zapopan que la célula presuntamente utilizaba como casas de seguridad y donde pernoctaban «El Topo» y otros integrantes del grupo. Como parte de la misma investigación, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, también en Zapopan. En esas diligencias se detuvo a seis personas y se aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares. Agradezco a las autoridades del Gobierno de Jalisco y al gobernador Pablo Lemus (@PabloLemusN) por todo su apoyo y por la coordinación permanente con las instituciones federales de seguridad. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 18, 2026

Durante el operativo, otros tres presuntos integrantes de “Los Deltas” habrían agredido a los agentes federales, por lo que fueron abatidos en el enfrentamiento, según el reporte preliminar.

'El Topo', presunto responsable de trasiego de drogas en Guadalajara

Estas investigaciones identifican a César Daniel "N" como presunto encargado del trasiego de drogas y armamento para la organización criminal, además de relacionarlo con actividades de lavado de dinero, extorsión y secuestro en la zona metropolitana de Guadalajara.

La operación derivó de una investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), iniciada en abril de 2026. Los trabajos de inteligencia permitieron ubicar tres domicilios en Zapopan que presuntamente eran utilizados como casas de seguridad por los integrantes de la célula.

Como parte de las mismas indagatorias, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, donde fueron detenidas seis personas y se aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, García Harfuch agradeció al gobernador Pablo Lemus por la coordinación con el Gobierno de Jalisco y el gobernador Pablo Lemus.