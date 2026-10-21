Detienen a 'El Nenuco', presunto integrante del cártel de Sinaloa

Durante su captura, señalaron, se le decomisaron dos armas largas, dos cargadores, cartuchos y tres vehículos; además, era buscado por homicidio calificado

Fuerzas federales mexicanas capturaron en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco, a un presunto integrante del Cartel de Sinaloa acusado de homicidio, ataque a policías y estar involucrado con ofensivas armadas contra mandatarios locales de Tijuana.

El arrestado es Arturo Enrique Guillén García, alias "El Nenuco", de 29 años, quien hizo parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y actualmente es integrante del Cartel de Sinaloa, apuntaron este martes agencias de seguridad en un comunicado conjunto.

"Se le relaciona con una célula delictiva involucrada en el ataque armado contra un escolta de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, así como en el homicidio del exalcalde, Librado Álvarez Vizcaíno, hechos ocurridos en mayo de 2023", indicó el texto.

Durante su captura, señalaron, se le decomisaron dos armas largas, dos cargadores, cartuchos y tres vehículos; además, las autoridades señalaron que desde el 27 de octubre de 2023 cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en Baja California.

Las autoridades señalaron que, tras diversas investigaciones, así como de acciones de vigilancia, los agentes detectaron que Guillén García residía en el municipio de Zapopan, donde llevaron a cabo su aprehensión por los delitos de homicidio calificado con ventaja y alevosía, asociación delictuosa y delitos cometidos contra miembros de las instituciones policiales del Estado.

"El Nenuco" también es señalado de participar en trata de personas.

En la captura participaron agentes de las secretarías de Marina (Marina), de Defensa Nacional (Defensa), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).