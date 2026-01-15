Detienen a 'El Moncho', líder de Los Lavadora en Querétaro

La captura se logró tras cateos realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC y la FGR

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de seis personas en Querétaro, entre ellas Ramón, alias "El Moncho", identificado como líder de la célula delictiva conocida como Los Lavadora.

Operativo conjunto en Querétaro

La captura se logró tras cateos realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República, con apoyo del Gobierno del estado de Querétaro.

De acuerdo con García Harfuch, "El Moncho" coordinaba robos al autotransporte mediante agresiones y privación ilegal de la libertad de operadores, principalmente en la carretera México-Querétaro.

Elementos de @Defensamx1 @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico con apoyo del Gobierno de Querétaro @gobqro cumplimentaron órdenes de cateo en Querétaro, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón “N”, alias “Moncho”, operador de la célula delictiva “Los Lavadora”,… pic.twitter.com/qGf2xAHPuh — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 14, 2026

Vinculado a múltiples delitos

El titular de la SSPC detalló que dicha organización criminal también estaría relacionada con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio.

Durante el operativo se aseguró un arma de fuego, cartuchos, un tráiler y diversas dosis de droga.