Detienen a 'El Mantecas', ligado a facción de los Beltrán Leyva

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Iván Valerio Sainz Salazar, alias “El Mantecas”, señalado como presunto jefe de una facción criminal vinculada a los Beltrán Leyva.

La captura se realizó durante un despliegue de fuerzas federales en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, uno de los territorios históricamente relacionados con actividades del narcotráfico.

En una acción de la Guardia Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de FGR, detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Iván Valerio “N”, alias “Mantecas”, jefe de una facción ligada a los Beltrán Leyva.

El operativo fue encabezado por la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con el funcionario, junto con el presunto líder criminal fueron detenidas siete personas más, consideradas integrantes de su grupo delictivo.

Enfrentamiento y decomisos

Durante recorridos de investigación en comunidades serranas, los elementos federales detectaron a un grupo de personas armadas que abrió fuego al notar la presencia de las autoridades, por lo que se repelió la agresión y se controló la situación.

Como resultado, se aseguraron una ametralladora, un fusil Barrett, ocho armas largas, cargadores, municiones, 14 mil pastillas de fentanilo, dosis de metanfetamina y cinco vehículos con reporte de robo.

Centro de producción de drogas

En el mismo despliegue se localizó y aseguró un centro de producción de drogas sintéticas operado por esta célula criminal, lo que representa un golpe relevante a su capacidad operativa.

Las autoridades informaron que la detención quedó registrada en el Registro Nacional de Detenciones y que las fuerzas federales mantienen presencia en la zona mientras continúan las labores de vigilancia.