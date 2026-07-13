Detienen a 'El Kino', hermano de exalcaldesa de Chicoloapan

Autoridades federales y del Estado de México capturaron a Marco Antonio "N", alias "El Kino", señalado como presunto generador de violencia en Chicoloapan

Marco Antonio "N", conocido con el alias de "El Kino" y hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas, fue detenido en un operativo realizado por autoridades federales y estatales, luego de ser identificado como presunto generador de violencia en ese municipio mexiquense.

La captura fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, quien informó que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa y el Grupo Especial de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Antecedentes del caso

La detención se produce casi cuatro años después de que Nancy Gómez Vargas, entonces presidenta municipal de Chicoloapan, rechazara cualquier vínculo con grupos delictivos tras hacerse públicos señalamientos relacionados con las presuntas actividades de su hermano.

En noviembre de 2022, la exalcaldesa sostuvo que, en caso de existir pruebas en contra de cualquier integrante de su familia, las autoridades debían actuar conforme a la ley sin hacer distinciones. También afirmó que su administración mantenía una política de "cero impunidad" y negó cualquier relación con organizaciones criminales.

Asimismo, aseguró que los lazos familiares no la hacían responsable de las acciones de otras personas y reiteró que no tenía vínculos afectivos o familiares con integrantes de grupos delictivos.

Desde 2022, Marco Antonio "N" había sido señalado en reportes periodísticos por presuntamente ser investigado por su posible participación en un homicidio y por supuestamente encabezar una célula delictiva vinculada con La Familia Michoacana en el municipio de Chicoloapan.

En ese momento, Nancy Gómez reconoció que su hermano aparecía en algunos videos difundidos públicamente, aunque sostuvo que las imágenes relacionadas con presuntos hechos delictivos no habían sido grabadas en Chicoloapan.

Otro hermano fue detenido en 2023

En un caso distinto, Alexis "N", otro de los hermanos de la entonces alcaldesa, fue detenido en julio de 2023 en el municipio de Texcoco junto con otro hombre por presunta posesión de armas de fuego y drogas.

Ambos recuperaron posteriormente su libertad debido a la falta de pruebas. Su defensa argumentó que las acusaciones fueron fabricadas y que las armas y los estupefacientes habrían sido colocados en el vehículo en el que viajaban.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los delitos específicos por los que fue detenido Marco Antonio "N", ni han informado cuál es su situación jurídica tras la captura, mientras continúan las investigaciones correspondientes.