Detienen a 'El Jalisco', presunto integrante de 'Los Bobby'

Humberto “N”, conocido como “El Jalisco”, fue detenido por autoridades capitalinas debido a su presunta relación con el grupo delictivo “Los Bobby”, señalado por actividades de narcomenudeo y extorsión en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La captura se realizó este sábado como resultado de trabajos de investigación efectuados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México.

#Importante | Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, policías de la @SSC_CDMX, en coordinación con la @FiscaliaCDMX y con el apoyo de @GabSeguridadMx, detuvieron a Humberto “N”, alias “El Jalisco”, objetivo generador de violencia e integrante de un grupo dedicado… pic.twitter.com/bKGwr4po1L — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 12, 2026

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, la detención se concretó luego de que las autoridades cumplimentaran una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia La Forestal II.

Durante la diligencia fueron localizadas y aseguradas varias dosis de droga, además de un arma de fuego y cartuchos útiles.

Investigan a “El Jalisco” por su presunta relación con “Los Bobby”

Las autoridades identifican a Humberto “N”, alias “El Jalisco”, como presunto integrante de “Los Bobby”, grupo al que se atribuyen actividades relacionadas con el narcomenudeo y la extorsión.

La organización tendría presencia y operaciones en la alcaldía Gustavo A. Madero, de acuerdo con la información difundida sobre la investigación.

SSC busca desarticular células delictivas

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención y el aseguramiento realizado durante el cateo.

La SSC señaló que continuará con las acciones de seguridad dirigidas a desarticular células delictivas que operan en la Ciudad de México y que representan una amenaza para la tranquilidad y el bienestar de la ciudadanía.