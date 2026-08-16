Detienen a ‘El Furby’ y a tres de La Unión Tepito

Rodrigo N, alias ‘El Furby’, y tres presuntos integrantes de La Unión Tepito fueron detenidos tras un robo en Venustiano Carranza

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Rodrigo N, alias ‘El Furby’, señalado como integrante de La Unión Tepito, junto con otras tres personas, luego de un presunto robo en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

El operativo ocurrió en el cruce de Benjamín Argumedo y Rueda Quijano, en la colonia Revolución, donde dos jóvenes solicitaron apoyo a los policías y señalaron a un grupo de hombres que se alejaba del lugar.

De acuerdo con los denunciantes, los sujetos los habrían amenazado con armas de fuego para quitarles sus pertenencias.

Intentaron escapar en motocicletas

Los agentes localizaron a los señalados y les indicaron que se detuvieran. Sin embargo, los sospechosos intentaron escapar a bordo de dos motocicletas.

Los uniformados lograron cerrarles el paso y detenerlos. Durante una revisión preventiva encontraron siete teléfonos celulares, dinero en efectivo, dos armas de fuego cortas y seis cartuchos útiles.

Rodrigo N y los otros tres detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

‘El Furby’, relacionado con otra agresión

La SSC señaló que Rodrigo N estaría relacionado con una agresión a balazos registrada el pasado 30 de abril en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En ese hecho, un hombre resultó lesionado por disparos de arma de fuego y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.Marina neutraliza laboratorio clandestino en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Durante el operativo, una mujer de 39 años intentó impedir la intervención de los policías, por lo que también fue asegurada.

La mujer quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación legal.