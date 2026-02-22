Detienen a 'El Cochiloco' supuesto integrante del CJNG

El objetivo del operativo fue localizar y desarticular a miembros de organizaciones criminales que operan en la región y son un riesgo para la seguridad local

Elementos de seguridad federales y estatales capturaron a Braulio 'N', alias El Cochiloco, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Apatzingán, Michoacán, durante un operativo de patrullaje en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La detención se realizó en un filtro de seguridad sobre la carretera Las Maravillas de Acahuato – El Molinito, donde los oficiales detectaron al indiciado conduciendo una Jeep Wrangler negra con reporte de robo.

Al inspeccionar la unidad, las autoridades hallaron un arsenal que incluía tres armas de fuego calibre 7.62×39 y otra de calibre 5.56×45 mm, junto con 29 cargadores y más de 700 cartuchos útiles. Además, se aseguraron equipos tácticos con insignias vinculadas a la célula delictiva de la que se presume forma parte.

Operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales

El arresto fue resultado de un trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Guardia Civil y autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. El objetivo del operativo fue localizar y desarticular a miembros de organizaciones criminales que operan en la región y que representan un riesgo para la seguridad local.

Traslado ante la Fiscalía General de la República

Tras su captura, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para determinar su situación jurídica conforme a la ley. El operativo refuerza los esfuerzos de las autoridades federales y estatales para mantener la seguridad en Apatzingán y otras zonas con presencia de células delictivas del CJNG.

Este tipo de acciones buscan reducir la violencia en Michoacán, garantizar la paz social y enviar un mensaje de que la colaboración entre fuerzas de seguridad es clave para enfrentar a grupos criminales de alto impacto.