Fernando 'N', alias 'El Chapo Félix', fue detenido en Tamazula junto con otras tres personas; Marina y SSPC aseguraron armas largas, municiones y equipo táctico

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Tamazula, Durango, a Fernando “N”, alias “El Chapo Félix”, identificado por el Gabinete de Seguridad como presunto operador de la célula Fuerzas Especiales Zambada, vinculada con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

Durante el operativo también fueron capturadas otras tres personas, entre ellas un menor de edad, y se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos útiles y seis chalecos balísticos.

Así ocurrió el operativo en Tamazula

De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones ocurrieron durante recorridos terrestres, cuando los elementos federales detectaron a varias personas armadas y con equipo táctico sobre una brecha. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los sospechosos intentaron escapar hacia una zona de maleza, pero fueron alcanzados y detenidos metros adelante.

La Marina desplegó una aeronave para brindar seguridad y apoyo a las unidades terrestres; debido a las condiciones del terreno, las personas detenidas y los objetos asegurados fueron trasladados por vía aérea.

Relacionan captura con operativos contra La Mayiza

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país, por lo que continuarán los operativos coordinados en Sinaloa y entidades vecinas.

La captura de “El Chapo Félix” ocurre casi una semana después de la detención en Guasave, Sinaloa, de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, señalado como líder del Cártel de Guasave y relacionado con la facción de La Mayiza que encabeza Ismael Zambada Sicairos.