La Profepa en Veracruz emitió el dictamen pericial de fauna silvestre para respaldar las diligencias ministeriales tras el aseguramiento.

Dos presuntos traficantes de vida silvestre fueron detenidos y dos ejemplares de pericos pecho sucio fueron asegurados tras una intervención realizada por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, en Veracruz.

De acuerdo con la información oficial, los individuos transportaban las aves en condiciones inadecuadas para su bienestar y sin documentación que acreditara su legal procedencia, con la presunta intención de destinarlas a la comercialización ilegal.

Para apoyar las diligencias ministeriales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a través de su Oficina de Representación en Veracruz, emitió un dictamen pericial en materia de fauna silvestre a solicitud de la Fiscalía. Mediante esta labor técnica, los especialistas identificaron las especies aseguradas como psitácidos Eupsittula nana y verificaron las condiciones en las que eran trasladados.

Prohibición legal y vigilancia ambiental

El caso pone nuevamente sobre la mesa la protección de las aves psitácidas (loros, pericos y guacamayas) cuya distribución natural abarca territorio nacional. Desde el 14 de octubre de 2008, el artículo 60 Bis 2 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el aprovechamiento extractivo —ya sea con fines de subsistencia o comerciales— de estos ejemplares.

Las autoridades ambientales señalan que el tráfico ilegal de psitácidos continúa representando un reto vigente en regiones biodiversas como Los Tuxtlas, por lo que resulta indispensable reforzar la inspección, la vigilancia y la verificación de la legal procedencia de la fauna silvestre, especialmente en periodos como la temporada reproductiva.