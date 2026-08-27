Detienen a dos por presunto fraude en examen de la UNAM

Edgar “N” y David “N” fueron detenidos por presuntamente cobrar a aspirantes para realizar por ellos el examen en línea de ingreso a la UNAM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó sobre la detención de Edgar “N” y David “N”, señalados por su probable participación en un esquema para suplantar a aspirantes durante el examen en línea de ingreso a licenciatura de la UNAM.

Según la investigación, entre mayo y junio de 2026, los dos hombres habrían utilizado las instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación”, donde se desempeñaban como operadores, para contestar las evaluaciones en lugar de los aspirantes.

La Fiscalía señaló que presuntamente contaron con la colaboración de algunos instructores para llevar a cabo estas prácticas.

Elementos de la @FiscaliaCDMX detuvieron a David y Édgar "N", acusados de cobrar por responder exámenes de admisión a la @UNAM_MX durante mayo y junio. Tras cuatro cateos simultáneos, se aseguraron dispositivos de almacenamiento y la investigación continúa abierta. 🎓🚨⚖️🔎 pic.twitter.com/6VX3XTGgAz — Operaciones Especiales México (@opespecialesmx) August 26, 2026 Las indagatorias comenzaron después de que se recibieran denuncias relacionadas con estas prácticas. Posteriormente, la UNAM proporcionó información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades. El análisis de archivos digitales, información de conexión y entrevistas permitió a las autoridades vincular las evaluaciones con instalaciones de la academia e identificar la posible participación de los ahora detenidos. Realizan cuatro cateos y aseguran dispositivos Con los elementos obtenidos, el Ministerio Público solicitó y consiguió órdenes de aprehensión contra Edgar “N” y David “N”, además de autorizaciones judiciales para realizar cuatro cateos. El martes 25 de agosto de 2026, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron las órdenes y pusieron a ambos hombres a disposición de la autoridad judicial. Durante ese mismo día se efectuaron los cuatro cateos de manera simultánea en inmuebles relacionados con el caso. En los operativos fueron asegurados diversos dispositivos de almacenamiento, cuyo contenido será analizado para determinar el alcance de las actividades investigadas. La FGJ CDMX indicó que la investigación permanece abierta y busca establecer si existen más personas relacionadas con el esquema, así como determinar si este tipo de prácticas habría sido utilizado en otros procesos de admisión de la UNAM.