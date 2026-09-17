Detienen a dos por asesinato de “El Piturris” en Ciudad Obregón

Uno de los hombres fue asegurado en el lugar del accidente y el segundo intentó continuar su huida a pie, pero fue capturado metros adelante

Dos hombres fueron detenidos tras una persecución en Ciudad Obregón por su posible relación con el asesinato de José Luis Esparza Güicho, creador de contenidos conocido como “El Piturris”, ocurrido el pasado 10 de septiembre mientras atendía una taquería familiar.

Los detenidos fueron identificados como Felipe Alberto “N”, de 21 años, e Iram José “N”, de 26. Las investigaciones y el señalamiento de al menos tres testigos permitieron establecer la probable participación de Felipe Alberto en el homicidio, mientras continúa indagándose la intervención que habría tenido su acompañante.

Persecución termina con choque y dos detenidos

La captura se realizó el 14 de septiembre, alrededor de las 12:55 horas, cuando agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal revisaban cámaras de videovigilancia y detectaron un BMW 530i gris relacionado con una línea de investigación sobre hechos violentos en Cajeme.

Cuando los agentes les marcaron el alto, los ocupantes escaparon por la calle Cananea, en la zona norte de Ciudad Obregón. Durante la persecución, el automóvil chocó contra un Nissan March y posteriormente contra un inmueble cercano al cruce con la calle Veracruz.

Uno de los hombres fue asegurado en el lugar del accidente y el segundo intentó continuar su huida a pie, pero fue capturado metros adelante. En el despliegue participaron elementos ministeriales, personal de la Marina, Policía Estatal y Policía Municipal de Cajeme.

Arma estaría vinculada con dos homicidios

Durante el operativo fueron aseguradas una pistola SIG Sauer calibre .40, un arma larga calibre 7.62x39 milímetros, cartuchos útiles, marihuana, ocho envoltorios con una sustancia granulada, dos teléfonos celulares y el vehículo en el que viajaban.

Los estudios periciales establecieron que la pistola calibre .40 habría sido utilizada en el asesinato de “El Piturris”. La misma arma también estaría relacionada con otro homicidio cometido el 9 de septiembre en El Conti, comunidad perteneciente a Cócorit.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades por su probable responsabilidad en violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos contra la salud y los hechos que resulten de las investigaciones.

Investigan el móvil del asesinato

José Luis Esparza, de 37 años, fue atacado a balazos mientras trabajaba en una taquería ubicada cerca de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada, en la colonia Reforma de Ciudad Obregón.

De acuerdo con las indagatorias, un hombre se aproximó al establecimiento y disparó contra el creador de contenidos. Posteriormente, escapó en una motocicleta conducida por otra persona. En el lugar fueron recuperados dos indicios balísticos calibre .40.

La investigación considera una posible relación entre el crimen y una disputa de grupos dedicados al narcomenudeo, además del homicidio registrado un día antes en Cócorit. También se revisa el vínculo de la víctima con un pariente político dedicado a interpretar y componer canciones relacionadas con integrantes de un grupo delictivo.

Esta línea de investigación no implica que “El Piturris” estuviera involucrado directamente en actividades criminales. Las autoridades deberán presentar los elementos recabados ante un juez, quien determinará la situación jurídica de los detenidos, considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.