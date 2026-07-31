Detienen a dos mujeres por despojo en la colonia Del Valle

Dos mujeres fueron detenidas por su presunta participación en el despojo de un inmueble en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez

La Fiscalía General de Justicia detuvo a Virginia “N” y Diana “N”, señaladas por su presunta participación en el delito de despojo de un inmueble ubicado en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez.

Las imputadas fueron localizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde se les cumplimentaron las órdenes de aprehensión. Posteriormente fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y quedaron a disposición de un juez de control.

Investigación inició tras una denuncia

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la investigación comenzó el pasado 21 de julio, luego de que la parte denunciante reportara que ambas mujeres presuntamente ingresaron al inmueble sin autorización y se apoderaron de la propiedad.

La denunciante detectó la presencia de personas en el domicilio, ubicado en Cerrada de Matías Romero número 18, después de recibir alertas emitidas por el sistema de seguridad instalado en el lugar.

Fiscalía aseguró el inmueble

Con los elementos recabados durante la investigación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión contra las dos mujeres.

Además, la Fiscalía informó que el 25 de julio aseguró el inmueble para preservar la propiedad y evitar que continuara la afectación denunciada. Esta medida fue ratificada por un juez de control el 28 de julio.