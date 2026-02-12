Detienen a dos miembros de la Fuerza Antiunión de Tepito

Dos presuntos integrantes de la Fuerza Antiunión fueron detenidos en la Morelos con droga y puestos a disposición del MP

Dos presuntos integrantes del grupo delictivo Fuerza Antiunión de Tepito fueron detenidos en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, durante un operativo de patrullaje preventivo.

Se trata de Jonathan R. M., alias “El Cachetes”, y Edson Joel L. P., de 18 y 27 años de edad, respectivamente, quienes fueron asegurados en la colonia Morelos.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados observaron a dos hombres que ingresaban al área común de una vecindad con bolsas de plástico en actitud sospechosa.

Al aproximarse para descartar la posible comisión de un delito y realizar una revisión preventiva, los oficiales encontraron diversas sustancias con características de narcóticos.

A los detenidos les fueron decomisadas ocho bolsas con aproximadamente 10 kilogramos de presunta marihuana, con un valor estimado de 13 mil 700 pesos, así como un paquete con alrededor de un kilogramo de aparente crystal, cuyo valor rondaría los 10 mil pesos.

Además, se les aseguró un teléfono celular de alta gama.

Tras la detención, ambos sujetos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La Fuerza Antiunión de Tepito es identificada por autoridades capitalinas como un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona centro de la ciudad.

Se le atribuyen actividades relacionadas con la venta y distribución de drogas, así como delitos de extorsión y homicidio, en disputa constante con otras organizaciones criminales que operan en la misma área.