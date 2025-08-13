Detienen a dos menores de edad en Guanajuato por secuestro

Los detenidos son dos adolescentes de 16 y 17 años por presuntamente tener a dos personas privadas de la libertad dentro de un vehículo con reporte de robo

Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato y elementos federales permitió rescatar a dos personas que permanecían privadas de la libertad dentro de un vehículo con reporte de robo, presuntamente retenidas por dos adolescentes de 16 y 17 años.

De acuerdo con la información publicada en sus redes sociales por parte del secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martinez, los hechos ocurrieron durante un patrullaje de vigilancia en el municipio de Valle de Santiago y lo que comenzó como una revisión de rutina derivó en una acción de rescate.

Las corporaciones reportaron que al ubicar el vehículo, confirmaron que en su interior se encontraban dos personas presuntamente privadas de la libertad. Los responsables serían dos menores de edad, quienes al momento de su detención portaban armas de fuego.

En cuestión de minutos, lo que parecía un patrullaje rutinario en Valle de Santiago se convirtió en un rescate.



Nuestras @FSPE_Gto, junto con @GN_MEXICO_ y @Defensamx1, localizaron un vehículo robado y dentro de él a dos personas privadas de la libertad, retenidas por dos… pic.twitter.com/pN7THDybaf — Juan Mauro González Martínez (@MauroGonzalezMa) August 10, 2025

El operativo permitió asegurar el automóvil, retirar las armas de circulación y poner a salvo a las víctimas, quienes resultaron ilesas. Lo asegurado fue un arma larga, un arma corta, dos teléfonos celulares y una camioneta Mazda roja con reporte de robo.

Tras el aseguramiento, los dos jóvenes fueron puestos a disposición de la autoridad competente especializada en adolescentes, para que se determine su situación legal.