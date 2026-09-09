Detienen a dos implicados en secuestro de mineros en Sinaloa

La desaparición provocó un amplio despliegue de fuerzas federales y estatales en la región serrana de Concordia, además de operativos de búsqueda

Autoridades federales y estatales detuvieron en Sinaloa a Ángel Gabriel “N”, alias “Tronco”, y Milton Yair “N”, señalados por su posible relación con la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera ocurrida en enero pasado en el municipio de Concordia.

Las capturas fueron resultado de trabajos de inteligencia y patrullajes realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal de Sinaloa.

Los detenidos son identificados como presuntos integrantes de “Los Menores”, célula delictiva relacionada con Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, señalado como jefe regional de Los Chapitos en el sur de Sinaloa.

Decomisan armas, lanzagranadas y equipo táctico

Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos armas largas, un aditamento lanzagranadas calibre 40 milímetros, cargadores, municiones de diferentes calibres, droga y equipo táctico.

Los dos hombres, junto con los objetos decomisados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán, donde continuarán las actuaciones ministeriales para determinar su posible responsabilidad en el caso.

Hasta el momento no se ha precisado si Ángel Gabriel “N” y Milton Yair “N” habrían participado directamente en la privación de la libertad, en el traslado de las víctimas o en acciones posteriores.

Mineros fueron privados de la libertad en Concordia

Los hechos ocurrieron la mañana del 23 de enero de 2026, cuando un grupo armado se llevó a 10 trabajadores vinculados con Minera Canam y el proyecto Pánuco de la compañía canadiense Vizsla Silver.

La desaparición provocó un amplio despliegue de fuerzas federales y estatales en la región serrana de Concordia, además de operativos de búsqueda, cateos y revisiones en distintos puntos del sur de Sinaloa.

Durante febrero fueron encontrados cuerpos y restos humanos en fosas clandestinas ubicadas cerca de la comunidad de El Verde. Conforme avanzaron los estudios forenses, nueve de los 10 trabajadores fueron identificados sin vida, mientras que uno continuaba sin ser localizado de acuerdo con la última actualización disponible.

Investigación apunta a una posible confusión

En las primeras etapas de la investigación, las autoridades señalaron que no existían reportes previos de amenazas o exigencias económicas contra la empresa. Sin embargo, la Fiscalía mantuvo abiertas distintas líneas para esclarecer el móvil de la desaparición.

Las nuevas capturas se suman a las realizadas desde febrero y a la detención en junio de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, presunto operador criminal en el sur de Sinaloa también relacionado con el caso.

La investigación permanece abierta para identificar a todos los participantes, establecer la función que habría desempeñado cada uno y localizar al trabajador cuyo paradero continúa sin conocerse.