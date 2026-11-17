Después de verificar sus identidades y notificarles los mandamientos judiciales, fueron entregados a agentes de Tlaxcala para su traslado

Dos personas fueron detenidas en Puebla por su probable participación en la desaparición de Iván “N”, policía municipal de Ixtenco, Tlaxcala, cuyo paradero sigue sin conocerse a más de tres meses de los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que cumplimentó órdenes de aprehensión contra Ana Belén “N”, de 25 años, y Daniel “N”, de 41, mediante acciones coordinadas con la Policía de Investigación de Tlaxcala. Ambos eran requeridos por una jueza por el delito de desaparición cometida por particulares.

Capturan a los investigados en dos municipios de Puebla

Las detenciones se realizaron el jueves 12 de noviembre. Ana Belén “N” fue localizada en la comunidad de Máximo Serdán, perteneciente al municipio de Rafael Lara Grajales, mientras que Daniel “N” fue aprehendido en el barrio de San Antonio, en Nopalucan.

De acuerdo con la Fiscalía poblana, los trabajos de campo y gabinete permitieron establecer sus ubicaciones. Después de verificar sus identidades y notificarles los mandamientos judiciales, fueron entregados a agentes de Tlaxcala para su traslado y presentación ante la autoridad correspondiente.

El policía desapareció después de concluir su jornada

La investigación sitúa los hechos el 10 de agosto de 2026, alrededor de las 09:30 horas, cuando Iván “N” había terminado de trabajar y llegó a un camino de terracería en San Juan Bautista Mier, municipio de Zitlaltepec, Tlaxcala.

En ese lugar se habría encontrado con los ahora detenidos y otras dos personas. Según la reconstrucción ministerial, ocurrió una discusión durante la cual el agente fue agredido físicamente y sometido.

Posteriormente, los involucrados presuntamente lo introdujeron por la fuerza en un automóvil Ford Focus, mientras otra persona relacionada con los hechos se retiró en un Chevrolet Spark. Desde entonces se desconoce su ubicación.