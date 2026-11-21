José Fernando “N” y Juan Ramón “N”, alias “El Negro”, quedaron en prisión preventiva por el ataque contra una familia en Ciudad Obregón

Dos hombres señalados como presuntos responsables del ataque armado en el que murió una niña de seis años y sus padres resultaron heridos en Ciudad Obregón, Sonora, permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora imputó a José Fernando “N”, de 21 años, y a Juan Ramón “N”, alias “El Negro”, de 26, por su probable participación en el asesinato de la menor y las lesiones ocasionadas a sus padres.

La vinculación a proceso de ambos imputados quedó pendiente; sin embargo, un juez determinó que permanezcan privados de la libertad mientras se resuelve su situación jurídica.

Así ocurrió el ataque contra la familia en Ciudad Obregón

La agresión ocurrió el martes 10 de noviembre, minutos antes de las 22:00 horas, en el fraccionamiento Haciendas El Dorado, al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra una familia que se encontraba en el cruce de las calles Valle del Pascola y Pajares. En el lugar, la niña de seis años y sus padres resultaron heridos.

Medios locales reportaron que, tras el ataque, fueron asegurados 14 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Según las investigaciones de la Fiscalía de Sonora, uno de los presuntos agresores descendió de un vehículo y accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra las víctimas.

Los dos hombres imputados también son señalados como presuntos integrantes de un grupo criminal que opera en la región. Estas acusaciones forman parte de las indagatorias ministeriales.