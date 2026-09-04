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Detienen a dos hombres con drogas y pistolas en Mazatlán

Por: Fernanda Izaguirre

03 Septiembre 2026, 23:09

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Fuerzas estatales y el Ejército capturaron a dos sospechosos en una motocicleta tras una persecución en la colonia Urías.

Detienen a dos hombres con drogas y pistolas en Mazatlán

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano y el Grupo Interinstitucional, detuvieron en el puerto de Mazatlán a dos civiles en posesión de armas de fuego y presuntas sustancias ilícitas, destacando que uno de los implicados es menor de edad.

El aseguramiento ocurrió durante recorridos de prevención y reconocimiento en la colonia Urías, donde el personal estatal y militar detectó a dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta. Tras notar la presencia de las fuerzas de seguridad, los ocupantes intentaron evadir a la autoridad; sin embargo, las corporaciones les dieron seguimiento e interceptaron la unidad metros más adelante.

Durante la revisión preventiva realizada en el sitio, los agentes aseguraron 140 envoltorios con un peso aproximado de 51 gramos de presunta metanfetamina, 2 pistolas calibre 9 milímetros, 4 cargadores del mismo calibre y 93 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, una motocicleta sin reporte de robo vigente y se detuvo a dos personas de sexo masculino, reportando a una de ellas como menor de edad.

Tanto las personas aseguradas como el armamento, la droga y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para dar inicio a las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Las autoridades del Gobierno de México y del Gobierno del Estado reafirmaron su compromiso de mantener la coordinación operativa para combatir los delitos en la entidad, e hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar mediante el uso de la línea de emergencia 911 y el número 089 para denuncias anónimas.

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