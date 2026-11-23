El Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa arrestó a dos hombres con actitud evasiva en Mazatlán y los puso a disposición de la autoridad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa perteneciente a la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Grupo Interinstitucional, detuvieron a dos civiles y aseguraron una motocicleta, cargadores y municiones en el puerto de Mazatlán.

El operativo derivó de una denuncia anónima recibida a través de la línea 089, mediante la cual se alertó a las corporaciones sobre la presencia de personas sospechosas en la colonia Lomas de Mazatlán. Ante el reporte ciudadano, efectivos estatales desplegaron recorridos de prevención y vigilancia en el sector señalado.

Inspección preventiva y objetos asegurados

Durante las labores de patrullaje en la zona, los agentes ubicaron a dos hombres que adoptaron una actitud evasiva al notar la presencia policial, motivo por el cual el personal operativo se aproximó para realizar una revisión preventiva conforme a protocolo.

Como resultado de la inspección efectuada en el lugar, las autoridades confirmaron la detención de los dos civiles y el aseguramiento de una motocicleta, dos cargadores para arma de fuego de diferentes calibres, 70 cartuchos calibre .223 y 20 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros.

Puesta a disposición y llamado a la denuncia ciudadana

Tanto los dos hombres detenidos como la motocicleta, los cargadores y las 90 municiones aseguradas quedaron a disposición de la autoridad competente, instancia que se encargará de integrar la carpeta correspondiente y realizar las investigaciones y diligencias de ley.