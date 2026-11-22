Dos hombres de 30 y 32 años fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que les encontraran 105 bolsitas con aparente marihuana y dinero en efectivo en calles de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con la información de la dependencia, los policías realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron a los sujetos manipulando varias bolsas de plástico que presentaban características similares a las utilizadas para distribuir narcóticos.

En Oaxaca, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, en coordinación con @GabSeguridadOax, detuvieron a tres integrantes de “Los Cromos”, grupo delictivo que opera en la región del Istmo de Tehuantepec. Esta acción da seguimiento a la detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, identificado como líder de esta organización, vinculada con delitos de extorsión, homicidio, secuestro y narcomenudeo. Durante el operativo se aseguraron dos armas largas, 58 cartuchos, tres cargadores y diversas dosis de droga. Con estas detenciones se debilita la estructura operativa de este grupo criminal y se avanza en las acciones para recuperar la seguridad y tranquilidad de las familias de Oaxaca. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 21, 2026

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ignacio Zaragoza y Oriente 257, donde los uniformados detectaron a los dos hombres y se aproximaron para realizar una revisión preventiva.

Al percatarse de la presencia de los agentes, ambos intentaron escapar, pero fueron interceptados metros adelante. Durante la inspección, los policías encontraron 105 envoltorios con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, además de dinero en efectivo.

Tras el aseguramiento, los dos hombres fueron informados de sus derechos constitucionales y trasladados ante el agente del Ministerio Público, junto con los objetos decomisados. La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica.

Uno de los detenidos tiene antecedente ante el Ministerio Público

La SSC informó que, luego de realizar un cruce de información, identificó que uno de los detenidos, de 30 años, cuenta con un registro de presentación ante el Ministerio Público de la Ciudad de México por daño en propiedad ajena, correspondiente a 2021.

Las autoridades no precisaron si este antecedente está relacionado con alguna otra investigación en curso. Mientras tanto, ambos hombres permanecen a disposición del Ministerio Público por los hechos registrados en la colonia Agrícola Oriental.