Detienen a dos con armas y droga en Juchitán, Oaxaca

Durante este cateo se aseguró un arma larga, un cargador y equipo táctico, los cuales quedaron a disposición de las autoridades ministeriales

Dos personas fueron detenidas en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, durante un operativo coordinado encabezado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en el que además se logró el aseguramiento de armas de fuego y diversas dosis de droga.

Cateos simultáneos en Juchitán

De acuerdo con información de la FGEO, las detenciones se realizaron tras la ejecución de órdenes de cateo en al menos dos inmuebles ubicados en colonias de este municipio del Istmo de Tehuantepec.

Las acciones derivaron de trabajos de inteligencia y seguimiento a posibles actividades delictivas en la zona, considerada estratégica por su conexión con rutas de trasiego.

Agresión armada y aseguramientos

En uno de los domicilios intervenidos, uno de los sujetos habría agredido con arma de fuego a los elementos de seguridad, situación que fue controlada por las autoridades, logrando su detención en el lugar.

Durante este cateo se aseguró un arma larga, un cargador y equipo táctico, los cuales quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

Drogas decomisadas

En un segundo inmueble, fue detenida otra persona en posesión de diversas sustancias ilícitas. Entre lo asegurado se encuentran dosis de hierba con características de marihuana y presunta droga conocida como cristal.

Estos indicios serán integrados a la carpeta de investigación para determinar su posible comercialización y origen.

Investigación en curso

La Fiscalía estatal informó que a ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades no descartan que los implicados puedan estar relacionados con actividades de narcomenudeo u otras conductas delictivas en la región.

Refuerzan operativos en el Istmo

Este operativo forma parte de una estrategia de seguridad en el Istmo de Tehuantepec, donde corporaciones estatales y federales han intensificado acciones para combatir el tráfico de drogas y armas.

La zona de Juchitán ha sido identificada como un punto relevante en rutas delictivas, por lo que se mantienen labores de vigilancia e investigación para desarticular posibles células criminales.

Las autoridades reiteraron que continuarán con estos operativos en distintas regiones del estado para fortalecer la seguridad y reducir la incidencia delictiva.