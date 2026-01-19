Detienen a dos con 30 kilos de mariguana en Iztapalapa

Policías capitalinos aseguraron cuatro bultos con droga y un vehículo en la colonia El Paraíso; uno de los detenidos cuenta con antecedentes

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en posesión de aproximadamente 30 kilos de aparente mariguana, en calles de la colonia El Paraíso, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a policías sobre dos sujetos que cargaban varios bultos e ingresaban el material a un automóvil color blanco.

Intentaron huir

Los oficiales acudieron a las calles Reyna Xóchitl y cerrada de Totli, donde ubicaron a los sospechosos con actitud inusual. Al notar la presencia policial, los individuos intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados metros adelante.

Tras aplicar el protocolo de actuación, se les realizó una revisión preventiva.

Droga y objetos asegurados

Durante la inspección, los uniformados aseguraron cuatro bultos envueltos en plástico y cinta, que contenían hierba verde y seca con características similares a la mariguana, además de dos teléfonos celulares.

Los hombres, de 43 y 46 años de edad, fueron detenidos, informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, junto con la droga y el vehículo.

La SSC informó que el detenido de 46 años cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en 1999 y 2022, ambos por delitos contra la salud, además de una presentación ante el Ministerio Público en 2022 por el mismo ilícito.

Será la autoridad ministerial quien determine su situación jurídica.