Detienen a dos con 20 kilos de metanfetamina en Chihuahua

Además de la droga, las autoridades aseguraron un vehículo como parte de las acciones efectuadas el 17 de agosto de 2026

Dos personas fueron detenidas en Satevó, Chihuahua, luego de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) localizaran 20 kilos de metanfetamina durante un operativo realizado sobre la carretera Federal México 24.

Además de la droga, las autoridades aseguraron un vehículo como parte de las acciones efectuadas el 17 de agosto de 2026 en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Operativos también dejan aseguramientos en otros estados

El Gabinete de Seguridad informó que durante la misma jornada se realizaron diversos operativos en diferentes entidades del país, con decomisos de drogas, armas, explosivos e hidrocarburos.

Aseguran explosivos en Nayarit

En Huajicori, Nayarit, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal localizaron y aseguraron 15 artefactos explosivos improvisados.

Decomisan armas y explosivos en Sinaloa

En Ahome, Sinaloa, agentes de la FGR y la SSPC detuvieron a dos personas sobre la carretera Internacional México 15. Durante la intervención aseguraron ocho armas cortas, nueve armas largas, ocho cargadores, una bolsa con dosis de droga y un vehículo.

En el poblado La Campana, Escuinapa, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo que contenía un arma larga, 13 cargadores, mil 389 cartuchos y 27 artefactos explosivos improvisados.

Veracruz registra decomiso de hidrocarburo y armas

En Tihuatlán, Veracruz, las autoridades catearon un inmueble donde aseguraron 51 mil 910 litros de hidrocarburo, además de dos armas largas, un arma corta, 95 cartuchos y tres vehículos.

Mientras tanto, en Tuxpan, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal realizaron una inspección a un vehículo que derivó en la detención de dos personas.

En ese operativo fueron aseguradas tres armas largas, un arma corta, cinco cargadores y 197 cartuchos.

Los resultados corresponden a los principales eventos reportados por el Gabinete de Seguridad como parte de las acciones realizadas el 17 de agosto, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad.