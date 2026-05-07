Detienen a 'Don Ramón' líder criminal de 'Los Linos' en Morelos

De acuerdo con García Harfuch, durante el despliegue un presunto agresor fue abatido, mientras que dos agentes de la SSPC resultaron lesionados

En un operativo coordinado realizado este miércoles en Morelos, autoridades lograron la detención de ocho personas, entre ellas un presunto líder del crimen organizado, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario detalló que en la acción participaron elementos de la SSPC, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en colaboración con el Gobierno de Morelos.

En el lugar fueron aseguradas 4 armas largas, 5 armas cortas aseguradas, 4 teléfonos y droga.

Operativo deja detenidos y agentes lesionados

De acuerdo con García Harfuch, durante el despliegue un presunto agresor fue abatido, mientras que dos agentes de la SSPC resultaron lesionados, por lo que actualmente reciben atención médica especializada.

“Entre los detenidos se encuentra Rodolfo ‘N’, alias ‘Don Ramón’, identificado como líder de ‘Los Linos’, así como Carlos ‘N’, uno de sus principales operadores”, expuso el funcionario.

Vínculos con diversos delitos y tráfico de drogas

El titular de la SSPC indicó que esta célula delictiva estaría relacionada con extorsión, narcomenudeo, homicidios y robo de vehículos, además de otros actos violentos registrados en distintos municipios de Morelos.

Asimismo, señaló que el grupo tendría nexos con el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, con destinos como San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

Las autoridades informaron que los operativos continúan en la zona y adelantaron que en las próximas horas se dará a conocer más información sobre los resultados de estas acciones.