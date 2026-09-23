Detienen a “Don Flaco” por tráfico de precursores químicos

La designación ordenó bloquear las propiedades e intereses financieros vinculados con él que se encontraran bajo jurisdicción de Estados Unidos

Autoridades federales detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México a José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, señalado como coordinador y financiador de una red internacional dedicada al traslado de precursores químicos desde China hacia México.

La captura se realizó el 22 de septiembre mediante una orden de detención provisional con fines de extradición, debido a que el presunto operador es requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

En el operativo participaron la Fiscalía General de la República, mediante la Agencia de Investigación Criminal, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Para localizarlo, también existió un intercambio de información con el FBI y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

“Don Flaco” coordinaba una ruta internacional de precursores

Las investigaciones señalan que Rivera Zazueta desempeñaba un papel central en la logística y el financiamiento de una organización que adquiría sustancias químicas en China para introducirlas en territorio mexicano.

Una vez en México, los insumos eran utilizados presuntamente para fabricar fentanilo, metanfetamina, MDMA, ketamina y 2C-B, drogas sintéticas que posteriormente eran enviadas a Estados Unidos y otros mercados internacionales.

La estructura atribuida a “Don Flaco” mantenía centros de operación en Culiacán, Sinaloa, y Ciudad de México, además de conexiones en Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia, África y Australia.

Autoridades estadounidenses también lo relacionan con una empresa química china señalada por enviar precursores a organizaciones criminales mexicanas. Algunos cargamentos presuntamente utilizaban descripciones o etiquetas falsas para ocultar la naturaleza de las sustancias transportadas.

Estados Unidos lo sancionó desde 2023

Rivera Zazueta ya se encontraba bajo seguimiento internacional. En enero de 2023 fue incluido en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense.

La designación ordenó bloquear las propiedades e intereses financieros vinculados con él que se encontraran bajo jurisdicción de Estados Unidos, además de impedir que ciudadanos o empresas estadounidenses realizaran operaciones comerciales o financieras con su organización.

En esa misma acción fueron sancionados Nelton Santiso Aguila y Jason Antonio Yang López, identificados como colaboradores en la adquisición e importación de precursores químicos utilizados para producir drogas sintéticas en México.

Los registros estadounidenses indican que “Don Flaco” también utilizaba la identidad de Miguel Ángel Rivera Salas, dato que formaba parte de la información empleada para rastrear sus movimientos y operaciones.

El expediente estadounidense relaciona las actividades de Rivera Zazueta con estructuras financieras que operaban para el Cártel de Sinaloa.

Entre ellas se encuentra una red con presencia en Ciudad de México y el Estado de México que habría lavado más de 50 millones de dólares procedentes del narcotráfico.

Las autoridades también le atribuyen participación en el traslado de grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia México, Estados Unidos, Guatemala, España, Italia y otros países de Europa y Centroamérica.

Aunque distintas investigaciones lo colocan como un operador cercano a la organización sinaloense, las autoridades mexicanas no precisaron en el anuncio de su captura la facción específica a la que presuntamente pertenecía.