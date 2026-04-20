Detienen a directora de MetaXChange por presunto fraude

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arrestó a Nazaret “N”, ligada a un fraude que supera los 150 millones de pesos

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención de Nazaret “N”, identificada como socia fundadora y directora general de MetaXChange, firma señalada por su presunta participación en un esquema de fraude tipo Ponzi.

De acuerdo con las autoridades, la empresa está vinculada a más de 120 denuncias y a un monto de afectación que supera los 150 millones de pesos, aunque estimaciones adicionales apuntan a un daño patrimonial mucho mayor.

Las indagatorias señalan que MetaXChange habría operado bajo un esquema piramidal, captando recursos de inversionistas con promesas de altos rendimientos en mercados financieros internacionales.

Según documentos del caso, el impacto total podría superar los 2 mil 700 millones de pesos y afectar a más de mil 500 víctimas en todo el país, además de acumular más de 200 carpetas de investigación relacionadas.

Otros implicados

Por este mismo caso, previamente fueron vinculados a proceso Mariana “N” y Patrick N, este último bajo la medida cautelar de prisión preventiva por su probable responsabilidad en el delito de fraude.

Patrick “N” fungía como contralor financiero dentro de la mesa directiva de la empresa.

Fundada en 2012 en la capital del país, MetaXChange se presentaba como una compañía especializada en la compra y venta de activos financieros, con operaciones en mercados internacionales.

En su sitio web, Nazaret “N” presumía más de 20 años de experiencia en el sector financiero, elemento que habría sido clave para generar confianza entre los inversionistas.

Las autoridades capitalinas señalaron que las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de deslindar responsabilidades y ubicar a posibles afectados.