Detienen a director del IMSS y cuatro empleados en Veracruz

Un operativo federal en Fortín dejó siete detenidos, entre ellos el director de la UMF 61 del IMSS en Córdoba y una exregidora de Morena

Un operativo de fuerzas federales en la zona centro de Veracruz derivó en la detención de siete personas, entre ellas el director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Córdoba, así como otros cuatro trabajadores de la institución.

El despliegue, denominado Operativo Enjambre, se realizó durante el viernes 6 de noviembre en distintos puntos de la región Córdoba-Orizaba. Uno de los principales movimientos tuvo lugar en el fraccionamiento Los Pinos, sobre la avenida de los Cipreses, en el municipio de Fortín.

Entre los detenidos se encuentra Roberto “N”, identificado como director de la UMF 61 del IMSS en Córdoba. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente cuáles son los delitos específicos que se investigan ni los motivos particulares de cada detención.

¿Quiénes son los trabajadores del IMSS detenidos en Veracruz?

Además del director de la unidad médica, fueron detenidas otras cuatro personas que presuntamente trabajan en el sector salud de la región.

Roberto “N”: director de la Unidad de Medicina Familiar número 61 del IMSS en Córdoba.

director de la Unidad de Medicina Familiar número 61 del IMSS en Córdoba. Antonio “N”: señalado como integrante de la representación sindical.

señalado como integrante de la representación sindical. Inti “N”: enfermero y representante seccional.

enfermero y representante seccional. Andrés “N”: trabajador del Hospital General Regional de Orizaba, en el área de higiene y limpieza.

trabajador del Hospital General Regional de Orizaba, en el área de higiene y limpieza. Eduardo “N”: empleado del mismo hospital, en el área de camillería.

Las cinco personas fueron presentadas ante las autoridades como parte de las acciones federales realizadas en la zona centro del estado.

Detienen también a exregidora de Morena en operativo

Entre las otras personas detenidas se encuentran Gloria Priscila “N”, exregidora de Morena en el municipio de Tierra Blanca, y su pareja sentimental, Roberto “N”, ambos originarios de esa localidad.

Las detenciones formaron parte del despliegue federal, aunque hasta ahora no se ha precisado si existe una relación directa entre la investigación contra la exfuncionaria y la que involucra a los trabajadores del Seguro Social.

IMSS Veracruz Sur confirma detenciones y anuncia colaboración

Tras darse a conocer el operativo, la representación del IMSS en Veracruz Sur confirmó que cinco de las personas detenidas pertenecen a su plantilla laboral en la región de Córdoba y Orizaba.

La institución aclaró que ninguno de los trabajadores señalados tenía responsabilidades relacionadas con el manejo de recursos económicos, adquisiciones o suministro de insumos.

En un comunicado, el organismo informó que colaborará con las autoridades encargadas de las investigaciones y que aplicará las medidas laborales correspondientes conforme avance la situación jurídica de los detenidos.

Asimismo, destacó que hasta el momento no había recibido una notificación oficial sobre los hechos que se les atribuyen y reiteró que se respetará el debido proceso y la presunción de inocencia.