Detienen a diez personas en diversos estados de México

La FGR y la SSPC aseguraron material explosivo, armamento y narcóticos como metanfetamina durante operativos coordinados.

En operaciones coordinadas durante las últimas horas, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron dos cateos en distintos estados del país, logrando el aseguramiento de material explosivo, armamento, narcóticos y la detención de presuntos delincuentes por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El primer operativo se llevó a cabo en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y de la SSPC, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), intervinieron un inmueble. En el sitio se aseguraron 22 explosivos de emulsión, 185 dispositivos detonadores, 16.42 metros de mecha, dos generadores de energía, 37 kilogramos de fertilizante inorgánico y la propiedad intervenida.

Por otra parte, en Apodaca, Nuevo León, las fuerzas federales catearon un domicilio donde capturaron en flagrancia a dos personas. Durante la inspección, las autoridades aseguraron un arma de fuego corta, una réplica, cargadores, cartuchos, dosis de metanfetamina, cápsulas de medicamento controlado, dinero en efectivo y el inmueble.

De forma complementaria a estas acciones, las autoridades informaron la detención de otras 10 personas en los estados de Chihuahua, Jalisco, Sonora, Hidalgo, Guanajuato, Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí y Michoacán. Los detenidos son investigados por su presunta participación en delitos como portación de armas y explosivos, narcomenudeo, posesión ilícita de hidrocarburos y homicidio calificado. Tanto los arrestados como lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.