La dependencia confirmó que entre las cuatro personas detenidas hay dos menores, aunque no proporcionó nombres ni edades exactas

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez, en Mazatlán, durante una intervención en la que policías estatales aseguraron un fusil AR-15, dos pistolas y tres vehículos, informó este miércoles 18 de noviembre la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes realizaban recorridos preventivos cuando observaron un automóvil y dos motocicletas cuyos conductores presuntamente intentaron evitar la presencia policial mediante maniobras evasivas.

Policías interceptan un automóvil y dos motocicletas

La intervención estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), perteneciente a la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Grupo Interinstitucional.

Los elementos dieron alcance a las unidades y realizaron una inspección. Durante la revisión localizaron un fusil AR-15 calibre 5.56 × 45 milímetros y dos armas cortas calibre 9 milímetros.

También aseguraron 21 cartuchos de diferentes calibres y diez cargadores, que el comunicado enumera en dos grupos: uno de siete y otro de tres. El automóvil y las dos motocicletas quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Dos de los detenidos son menores de edad

La dependencia confirmó que entre las cuatro personas detenidas hay dos menores, aunque no proporcionó nombres ni edades exactas. El informe tampoco detalla cómo estaba distribuido el armamento entre los ocupantes de los vehículos.

Los detenidos, junto con las armas, municiones y unidades aseguradas, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento no se ha informado de una resolución judicial ni de una relación confirmada de los detenidos con algún grupo delictivo o con otros hechos de violencia registrados en Mazatlán.