Detienen a cuatro tras aseguramiento de droga en Baja California

Tras analizar las pruebas iniciales, el juez de control resolvió vincularlos a proceso e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa

Cuatro hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el transporte de 969.75 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, luego de que fueran detenidos durante un operativo realizado en el municipio de Tecate, Baja California, en uno de los aseguramientos más relevantes de droga sintética registrados recientemente en la entidad.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para iniciar el proceso penal contra los imputados, quienes permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Operativo permitió asegurar casi una tonelada de droga

De acuerdo con la investigación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaban patrullajes de vigilancia en Tecate cuando detectaron una camioneta que circulaba en sentido contrario, situación que motivó una inspección preventiva.

Durante la revisión del vehículo localizaron 31 cajas y nueve mochilas distribuidas entre la batea y el interior de la unidad, en las que se encontraba un cargamento con un peso total de 969.75 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina.

En el lugar fueron detenidos David "N", Manuel "N", Aldo "N" y Erick "N", quienes quedaron a disposición de las autoridades federales para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Juez determina vinculación a proceso

La carpeta de investigación fue integrada por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que presentó los elementos necesarios para imputar a los cuatro detenidos por un delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

Tras analizar las pruebas iniciales, el juez de control resolvió vincularlos a proceso e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras avanza el procedimiento judicial.

Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que la representación social podrá fortalecer la carpeta con nuevos dictámenes periciales, entrevistas y demás diligencias.