Detienen a cuatro sospechosos por asesinato de familia en CDMX

Los detenidos fueron identificados como María “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”, este último señalado como probable autor material

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron detenidas en el Estado de México por su presunta participación en el asesinato de cuatro integrantes de una familia ocurrido en la alcaldía Azcapotzalco, en un caso que ha conmocionado a la capital por la violencia del crimen.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia, monitoreo de videovigilancia y coordinación interinstitucional entre la SSC capitalina, autoridades del Estado de México, policías municipales de Atizapán y dependencias del Gabinete de Seguridad federal.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades del @Edomex, compañeros de @SSC_CDMX y policías municipales de @GobAtizapan, detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados en el homicidio de cuatro personas ocurrido… pic.twitter.com/kdqaUuIdP2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 29, 2026

Los detenidos fueron identificados como María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”, este último señalado como probable autor material y quien, durante el operativo, disparó contra policías antes de ser herido y detenido.

Crimen estremeció a Nueva Santa María

El multihomicidio ocurrió el pasado 28 de abril en una vivienda ubicada en la calle Begonias, colonia Nueva Santa María, donde fueron encontrados sin vida dos adultos y dos menores de edad, de 12 y 16 años.

Las víctimas presentaban heridas por arma punzocortante y signos de violencia, mientras vecinos reportaron haber escuchado ruidos extraños y ladridos durante la madrugada.

Tras el hallazgo, el análisis de cámaras del C2 Poniente permitió identificar una camioneta robada de la familia que salió rumbo al Estado de México.

Con apoyo del C5 mexiquense, se rastreó el vehículo hasta Atizapán de Zaragoza, donde fue interceptado por fuerzas de seguridad.

En paralelo, una segunda camioneta fue localizada en un hotel de Ciudad López Mateos.

Durante la operación se aseguraron dos armas de fuego, un silenciador, cartuchos, presuntas drogas y diversos objetos de valor posiblemente sustraídos del domicilio.

Autoridades indagan una posible relación sentimental entre Emiliano “N” y una de las víctimas, lo que habría facilitado el acceso al inmueble.

Esta conexión podría ser clave para esclarecer el móvil del crimen, que podría estar vinculado con robo, despojo o incluso extorsión, luego de que en la escena fuera localizado un mensaje que abrió nuevas líneas de investigación.

Las primeras indagatorias apuntan a que los detenidos podrían formar parte de una organización criminal dedicada a robo, despojo de propiedades y narcomenudeo en el Estado de México y zonas limítrofes con la capital.

La Fiscalía del Estado de México, en coordinación con la Fiscalía capitalina, continuará las investigaciones para determinar responsabilidades, redes criminales y el móvil definitivo detrás de uno de los crímenes familiares más impactantes recientes en la Ciudad de México.