Detienen a cuatro presuntos integrantes de La Unión Tepito

Cuatro personas fueron detenidas en Cuauhtémoc y Coyoacán durante cateos relacionados con una investigación por delitos contra la salud

Cuatro personas señaladas como presuntas integrantes de La Unión Tepito fueron detenidas este sábado durante acciones efectuadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que los agentes ejecutaron dos órdenes de cateo como parte del seguimiento a una carpeta de investigación relacionada con delitos contra la salud.

En uno de los inmuebles, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, fueron arrestados José “N”, de 38 años, y Donovan “N”, de 20.

Durante la intervención, las autoridades localizaron y aseguraron diversas dosis de posible cocaína, marihuana y metanfetamina.

Otro cateo termina con dos detenidas

En una segunda acción, realizada en Coyoacán, fueron detenidas Karla “N” y Harmuni “N”, quienes también fueron señaladas por las autoridades como presuntas integrantes de la misma organización delictiva.

En este inmueble fueron asegurados aproximadamente cuatro kilogramos de marihuana, una maleta y un arma de fuego.

Las cuatro personas detenidas, junto con los objetos y sustancias aseguradas durante los cateos, fueron trasladadas y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance la investigación.

Vázquez Camacho afirmó que la SSC continuará con acciones dirigidas a combatir a los grupos considerados generadores de violencia y a reducir los delitos que afectan a los habitantes de la Ciudad de México.