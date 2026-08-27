Detienen a cuatro policías de Tlalnepantla por presunta extorsión

Cuatro policías de Tlalnepantla fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción por un presunto caso de extorsión

Cuatro elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México, luego de que autoridades municipales detectaran su presunta participación en actos indebidos contra un transportista.

De acuerdo con el gobierno municipal, los hechos ocurrieron sobre avenida Ceylán, cerca de su incorporación con Periférico Norte, donde los oficiales habrían intervenido al operador de un tractocamión.

Los agentes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), instancia que determinará su situación jurídica ante la posible comisión del delito de cohecho.

Video exhibe presunto cobro de 500 pesos

La detención ocurrió después de que se difundiera en redes sociales un video en el que el operador del tractocamión señaló que cuatro policías lo detuvieron para revisar el engomado de la unidad.

Según su denuncia, los agentes argumentaron que el documento no era válido, por lo que le solicitaron sus papeles personales y del vehículo. Posteriormente, le habrían exigido 500 pesos y condicionado la devolución de su documentación a la entrega del dinero.

El incidente ocurrió durante una noche lluviosa, cuando el transportista circulaba hacia Periférico Norte desde avenida Ceylán. La situación fue registrada por un reportero de Canal 6 que transitaba por el lugar y posteriormente difundió las imágenes.

Inician proceso para dar de baja a los oficiales

Además del procedimiento penal, la Dirección de Asuntos Internos del municipio abrió un expediente y comenzó los trámites para la baja definitiva de los cuatro elementos, con el objetivo de separarlos de manera permanente de las funciones de seguridad pública.

El gobierno de Tlalnepantla afirmó que mantiene una política de “cero tolerancia” ante actos de corrupción y aseguró que sancionará cualquier conducta indebida de servidores públicos que afecte la confianza de la ciudadanía.

El caso se suma a otra investigación anunciada el 11 de agosto, cuando la Coordinación de Asuntos Internos de la Comisaría informó sobre la suspensión de tres elementos que quedaron sujetos a investigación tras la difusión de un video relacionado con la persecución de un vehículo en un tramo lateral de Periférico Norte.

En ese caso también se inició una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la alcaldía y se abrió una investigación para determinar si los agentes incurrieron en alguna conducta contraria a la normatividad.