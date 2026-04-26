Detienen a cuatro personas por cargamento de marihuana en Oaxaca

Los hechos se originaron cuando elementos de la Policía Municipal de San Baltazar atendieron un percance sobre la carretera Ocotlán–San Dionisio Ocotepec

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de cuatro personas por su presunta participación en un delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de transporte de marihuana, luego de un aseguramiento derivado de un accidente vehicular en Oaxaca.

Accidente en carretera revela cargamento de droga

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se originaron cuando elementos de la Policía Municipal de San Baltazar Chichicápam, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, atendieron un percance sobre la carretera Ocotlán–San Dionisio Ocotepec, donde una camioneta se impactó contra un poste.

Al inspeccionar la unidad siniestrada, los agentes localizaron en la batea diversas bolsas que contenían 156 kilos con 80 gramos de marihuana, por lo que procedieron a la detención de Reymundo “N”, Yajaira “N”, Noé “N” y Fernando “N”.

FGR obtiene vinculación a proceso y prisión preventiva

Posteriormente, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Oaxaca, presentó los datos de prueba suficientes para que un juez dictara la vinculación a proceso de los cuatro imputados.

Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con la integración del caso.

Las autoridades informaron que Reymundo “N”, Noé “N” y Fernando “N” fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 13, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

En tanto, Yajaira “N” fue internada en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Tanivet, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial.

El aseguramiento forma parte de las acciones coordinadas de seguridad en la entidad para combatir el traslado y distribución de drogas en rutas carreteras.