Detienen a cuatro en Sinaloa tras ataque armado a policías

Las autoridades vincularon a los detenidos con el delito de robo de vehículos y señalan como generadores de violencia en la capital sinaloense y alrededores

Cuatro presuntos integrantes de un grupo criminal fueron detenidos este martes en el estado de Sinaloa tras atacar a balazos a elementos del Servicio de Protección Federal sobre la carretera federal cerca al municipio de Culiacán, donde se registró el enfrentamiento sin reportar heridos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó a través de una publicación en X la captura de los sospechosos, a quienes las autoridades vinculan con el delito de robo de vehículos y señalan como generadores de violencia en la capital sinaloense y sus alrededores.

Durante la intervención operativa, las fuerzas federales incautaron tres armas de fuego, dos largas y una corta, treinta cargadores, 502 cartuchos útiles, cinco chalecos balísticos, dos pecheras y diversos artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

En el sitio del altercado también se aseguró un vehículo con placas del estado de Texas, el cual contaba con reporte de robo vigente en dicho país y era utilizado por el grupo para desplazarse por los corredores carreteros del estado.