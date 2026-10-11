Detienen a cuatro en CDMX y aseguran 409 dosis de posible droga

Cuatro personas fueron detenidas durante tres cateos realizados en las alcaldías Álvaro Obregón, Tláhuac e Iztapalapa, donde decomisaron 409 bolsas

Cuatro personas fueron detenidas durante tres cateos realizados en las alcaldías Álvaro Obregón, Tláhuac e Iztapalapa, donde autoridades capitalinas decomisaron 409 bolsas, envoltorios, dosis y cápsulas con sustancias que podrían ser narcóticos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que las intervenciones se efectuaron de manera simultánea, luego de que labores de inteligencia, vigilancia e investigación permitieran ubicar inmuebles presuntamente utilizados para la distribución de drogas.

Un detenido durante cateo en Álvaro Obregón

El primer operativo tuvo lugar en un domicilio de la calle Alfonso Cano, en la colonia Alfonso XIII, alcaldía Álvaro Obregón. En el sitio fue arrestado un hombre de 42 años.

Durante la revisión, los agentes localizaron 63 bolsas con vegetal verde seco, con características similares a la marihuana, además de otras 72 bolsas y envoltorios que contenían una sustancia sólida con apariencia de narcótico.

Dos personas fueron arrestadas en Tláhuac

En la alcaldía Tláhuac, los elementos de seguridad ingresaron a una vivienda ubicada en la calle Langosta, en la colonia Villa Centroamericana y del Caribe. Ahí fueron detenidos un hombre de 34 años y una mujer de 29.

En el inmueble se aseguraron 100 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, otras 100 de posible marihuana y dos teléfonos celulares.

Decomisan posible marihuana, crystal y cocaína en Iztapalapa

El tercer cateo se realizó en un domicilio de la calle Aquiles Serdán, en la colonia Citlalli, alcaldía Iztapalapa, donde fue detenido un hombre de 48 años.

En el lugar se encontraron 34 bolsas con probable marihuana, 22 con una sustancia que aparenta ser crystal y 18 cápsulas con posible cocaína, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Investigan presuntos vínculos con grupos delictivos

Según las indagatorias, las cuatro personas detenidas posiblemente estarían relacionadas con grupos dedicados al narcomenudeo, así como con actividades de almacenamiento de armas en distintas zonas del oriente y poniente de la capital.

La SSC señaló que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

La dependencia agregó que mantendrá la colaboración con autoridades locales y federales para combatir los delitos contra la salud y perseguir a quienes presuntamente participan en la venta y distribución de sustancias ilícitas.