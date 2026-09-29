Detienen a conductor tras muerte de agente de la FGR

El caso quedó bajo investigación de las autoridades federales, que deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el impacto

La Fiscalía General de la República (FGR) lamentó este fin de semana la muerte de un agente de la Policía Federal Ministerial adscrito a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) registrada en Zacatecas.

Estos hechos ocurrieron este viernes sobre la carretera federal 54, en el municipio de Villa de Cos, cuando el operador de un tractocamión embistió el vehículo de la unidad policial cuando intentaba escapar de las autoridades.

pic.twitter.com/iMuJ3qfBww — FGR México (@FGRMexico) September 27, 2026 Una versión difundida inicialmente señaló que el vehículo pesado había embestido un puesto de revisión de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, información posterior atribuida a la propia FGR indicó que el accidente no ocurrió en un punto de inspección. Después del accidente, el conductor del tractocamión se dio a la fuga. Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda y activaron el llamado plan antibloqueo, con el que localizaron el vehículo en las inmediaciones de Pozo de Gamboa, en el municipio de Pánuco. El conductor fue detenido y quedó a disposición de las autoridades, mientras se llevan a cabo las investigaciones para establecer cómo ocurrió el percance y determinar responsabilidades. La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó el traslado de uno de los agentes, identificado como Ulises “N”, de 30 años, quien viajaba como copiloto de una unidad de la Agencia de Investigación Criminal. El caso quedó bajo investigación de las autoridades federales, que deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el impacto y deslindar las responsabilidades legales correspondientes.