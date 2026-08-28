Detienen a cinco por extorsión y narcomenudeo tras cateos en CDMX

Los detenidos presuntamente exigían cuotas semanales a repartidores de plataformas de entrega a cambio de permitirles trabajar en diversas colonias

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, donde fueron detenidas cinco personas presuntamente vinculadas con los delitos de extorsión y narcomenudeo.

De acuerdo con información difundida por el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, los detenidos fueron identificados como Oswaldo “N”, Amalia Lizbeth “N”, Juan Carlos “N”, Nancy “N” y Enrique “N”, quienes forman parte de una célula delictiva investigada por extorsionar a repartidores de aplicaciones digitales y participar en actividades relacionadas con la distribución de drogas.

Las investigaciones señalan que el grupo criminal presuntamente exigía cuotas semanales a repartidores de plataformas de entrega a cambio de permitirles trabajar en diversas colonias de las tres demarcaciones.

Además, en algunos casos, los trabajadores eran obligados a transportar narcóticos ocultos en mochilas y cajas utilizadas para realizar entregas, con el objetivo de dificultar la detección de las actividades ilícitas por parte de las autoridades.

Los operativos se llevaron a cabo de manera simultánea en inmuebles ubicados en las colonias Morelos, en Cuauhtémoc; Modelo Pensil, en Miguel Hidalgo; y Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa.

Durante las diligencias fueron aseguradas diversas dosis de presunta marihuana, cocaína y metanfetamina, así como equipos telefónicos que podrían aportar información para el desarrollo de las indagatorias.

Según las autoridades capitalinas, la investigación se fortaleció tras la detención previa de otros presuntos integrantes de esta organización el pasado 14 de agosto en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que permitió identificar inmuebles utilizados para actividades relacionadas con el narcomenudeo y obtener las órdenes judiciales correspondientes.

Los cinco detenidos, junto con la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para identificar y capturar a más integrantes de esta red delictiva.

La SSC reiteró que las acciones forman parte de la estrategia para combatir los delitos de extorsión y narcomenudeo en la capital del país y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con estos ilícitos mediante los canales oficiales.