Detienen a cinco por extorsión y narcomenudeo en CDMX

Cinco presuntos integrantes de un grupo dedicado a la extorsión y narcomenudeo fueron detenidos tras tres cateos en la Ciudad de México

Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejecutaron tres órdenes de cateo en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Durante las diligencias fueron detenidos Oswaldo “N”, Amalia Lizbeth “N”, Juan Carlos “N”, Nancy “N” y Enrique “N”, señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo relacionado con los delitos de extorsión y narcomenudeo.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron tres órdenes de cateo en @AlcCuauhtemocMx , @Alc_Iztapalapa y @AlcaldiaMHmx , donde fueron detenidos Oswaldo "N", Amalia Lizbeth "N", Juan Carlos "N", Nancy "N" y Enrique "N",… pic.twitter.com/XpXOkaCICx — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 27, 2026 Presuntamente extorsionaban a repartidores De acuerdo con las indagatorias, la célula delictiva habría interceptado a repartidores de aplicaciones para exigirles cuotas semanales a cambio de permitirles realizar entregas en distintas colonias de las tres demarcaciones. Las investigaciones también señalan que, en algunos casos, los repartidores eran obligados a transportar narcóticos dentro de las mochilas y cajas utilizadas por las empresas de reparto. Según la información proporcionada, esta práctica tendría como objetivo distraer a las autoridades y facilitar el traslado de las sustancias. La Secretaría de Seguridad Ciudadana agradeció la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México durante las diligencias. Las autoridades informaron que las investigaciones continuarán para localizar y detener a todos los involucrados e integrantes del grupo, además de avanzar en el esclarecimiento de los hechos.