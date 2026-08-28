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Detienen a cinco por extorsión y narcomenudeo en CDMX

Por: Ángeles Núñez

27 Agosto 2026, 13:12

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Cinco presuntos integrantes de un grupo dedicado a la extorsión y narcomenudeo fueron detenidos tras tres cateos en la Ciudad de México

Detienen a cinco por extorsión y narcomenudeo en CDMX
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Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejecutaron tres órdenes de cateo en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Durante las diligencias fueron detenidos Oswaldo “N”, Amalia Lizbeth “N”, Juan Carlos “N”, Nancy “N” y Enrique “N”, señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo relacionado con los delitos de extorsión y narcomenudeo.

Presuntamente extorsionaban a repartidores

De acuerdo con las indagatorias, la célula delictiva habría interceptado a repartidores de aplicaciones para exigirles cuotas semanales a cambio de permitirles realizar entregas en distintas colonias de las tres demarcaciones.

Las investigaciones también señalan que, en algunos casos, los repartidores eran obligados a transportar narcóticos dentro de las mochilas y cajas utilizadas por las empresas de reparto.

Según la información proporcionada, esta práctica tendría como objetivo distraer a las autoridades y facilitar el traslado de las sustancias.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana agradeció la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México durante las diligencias.

Las autoridades informaron que las investigaciones continuarán para localizar y detener a todos los involucrados e integrantes del grupo, además de avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

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