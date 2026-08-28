Detienen a cinco por extorsión y narcomenudeo en CDMX

Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejecutaron tres órdenes de cateo en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.
Durante las diligencias fueron detenidos Oswaldo “N”, Amalia Lizbeth “N”, Juan Carlos “N”, Nancy “N” y Enrique “N”, señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo relacionado con los delitos de extorsión y narcomenudeo.
#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron tres órdenes de cateo en @AlcCuauhtemocMx , @Alc_Iztapalapa y @AlcaldiaMHmx , donde fueron detenidos Oswaldo "N", Amalia Lizbeth "N", Juan Carlos "N", Nancy "N" y Enrique "N",… pic.twitter.com/XpXOkaCICx— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 27, 2026
Presuntamente extorsionaban a repartidores
De acuerdo con las indagatorias, la célula delictiva habría interceptado a repartidores de aplicaciones para exigirles cuotas semanales a cambio de permitirles realizar entregas en distintas colonias de las tres demarcaciones.
Las investigaciones también señalan que, en algunos casos, los repartidores eran obligados a transportar narcóticos dentro de las mochilas y cajas utilizadas por las empresas de reparto.
Según la información proporcionada, esta práctica tendría como objetivo distraer a las autoridades y facilitar el traslado de las sustancias.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana agradeció la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México durante las diligencias.
Las autoridades informaron que las investigaciones continuarán para localizar y detener a todos los involucrados e integrantes del grupo, además de avanzar en el esclarecimiento de los hechos.