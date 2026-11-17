Las detenciones ocurrieron durante el operativo de vigilancia desplegado por la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en CDMX

Cinco mujeres fueron detenidas en distintos centros comerciales de la Ciudad de México, luego de que presuntamente intentaran llevarse mercancía sin pagar durante el Buen Fin 2026.

Los artículos recuperados tienen un valor conjunto de $156,748 pesos.

Las detenciones ocurrieron durante el operativo de vigilancia desplegado por la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en establecimientos comerciales de la capital.

Tres de las mujeres fueron sorprendidas en una tienda ubicada en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez. Una de ellas presuntamente ocultó dos chamarras, valuadas en $11,480 pesos, dentro de una bolsa de mano.

Una segunda fue detectada cuando guardaba 11 prendas de vestir en una mochila. La mercancía tenía un valor de $37,719 pesos. En esa misma sucursal, los policías detuvieron a una tercera mujer, quien habría intentado sacar 10 prendas con un costo de $18,890 pesos, ocultas en una bolsa.

#BoletínSSC | #BuenFin | #DETENIDOS | Como parte del despliegue operativo que la @PBI_SSC de la Ciudad de México mantiene en distintos centros comerciales, con motivo de "El Buen Fin", cinco personas fueron detenidas cuando pretendían sustraer mercancía de diferentes tiendas departamentales sin realizar el pago correspondiente. En un establecimiento comercial ubicado en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, los oficiales detuvieron a tres mujeres en distintas intervenciones, la primera fue sorprendida cuando ocultaba en una bolsa de mano dos chamarras con un valor de 11 mil 480 pesos, posteriormente, otra fue detectada cuando guardaba en una mochila 11 prendas de vestir, valuadas en 37 mil 719 pesos. En otra acción, realizada en una tienda departamental de la colonia Granjas Modernas, alcaldía Gustavo A. Madero, oficiales de la PBI fueron alertados sobre una ciudadana que había sustraído tres perfumes sin realizar el pago correspondiente, cuyo valor conjunto asciende a 10 mil 660 pesos. https://t.co/5yS1pqzLfu — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 15, 2026 En otro caso, elementos de la PBI acudieron a una tienda departamental de la colonia Granjas Modernas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de recibir el reporte de una mujer que presuntamente había sustraído tres perfumes sin pagarlos. Los productos estaban valuados en $10,660 pesos. La quinta detención ocurrió en un establecimiento de Jardines del Pedregal de San Ángel, en la alcaldía Coyoacán. Personal de Prevención de Pérdidas pidió apoyo a los uniformados para detener a una mujer que habría ocultado en una bolsa de la tienda un equipo de cómputo con un valor de $77,999 pesos. En total, los artículos recuperados, entre ropa, perfumes y equipo electrónico, sumaron $156,748 pesos, de acuerdo con la información de la SSC. Las detenidas tienen 25, 18, 20, 20 y 38 años. Todas fueron trasladadas ante el agente del Ministerio Público, que se encargará de integrar las investigaciones y determinar su situación jurídica. La SSC informó que las acciones forman parte del despliegue especial que mantiene la PBI en centros comerciales durante el Buen Fin, con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir delitos en tiendas departamentales. La corporación también difundió los resultados del operativo a través de su cuenta oficial en X, donde señaló que las cinco personas fueron detenidas cuando presuntamente intentaban sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.