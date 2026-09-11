Detienen a cinco mexicanos por narcolaboratorio en Inglaterra

De acuerdo con la información difundida por la NCA, entre los detenidos se encuentra Alejandro Ambriz Dimas, de 45 años, originario de Michoacán

Cinco ciudadanos mexicanos fueron detenidos en Inglaterra tras un operativo que permitió localizar un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para fabricar metanfetamina en una zona rural de Warwickshire.

La operación fue realizada el pasado 13 de agosto por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), aunque las autoridades dieron a conocer los resultados del procedimiento hasta este miércoles.

¿Quiénes son los mexicanos detenidos?

De acuerdo con la información difundida por la NCA, entre los detenidos se encuentra Alejandro Ambriz Dimas, de 45 años, originario de Michoacán.

Los otros cuatro hombres son señalados como originarios de Culiacán, Sinaloa:

Víctora Ramírez , de 47 años.

, de 47 años. Fausto Beltrán , de 33 años.

, de 33 años. Lioncio Moso Borja , de 37 años.

, de 37 años. José Núñez Angolo, de 44 años.

El operativo se desarrolló en una zona agrícola remota cercana a Furnace End, en el condado de Warwickshire, donde las autoridades encontraron un laboratorio relacionado presuntamente con la producción de metanfetamina.

La investigación apunta a que los cinco detenidos formarían parte de un grupo delictivo dedicado a la fabricación de esta droga en instalaciones clandestinas.

En el despliegue participaron distintas agencias, entre ellas la Policía de Warwickshire, el Servicio de Bomberos de West Midlands y el Servicio de Ambulancias de West Midlands.

Enfrentan cargos por conspiración

Los cinco mexicanos fueron imputados por conspiración para producir metanfetamina, considerada una droga de clase A en el Reino Unido.

Tras su detención, los acusados comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Coventry, donde se determinó que permanecerían en prisión preventiva mientras continúa el proceso.

Como parte del seguimiento judicial del caso, los cinco hombres deberán presentarse este 10 de septiembre ante el Tribunal de la Corona de Warwickshire.

La comparecencia se produce después de las investigaciones realizadas por la Agencia Nacional contra el Crimen en torno al laboratorio localizado en la zona rural de Warwickshire.

La NCA señaló que su intervención en el sitio se realizó con el respaldo de diferentes organismos que permanecieron preparados para responder ante cualquier eventualidad durante el operativo.

La agencia reconoció la colaboración de las autoridades policiales, los servicios de emergencia y los equipos especializados que participaron en las acciones desarrolladas en el lugar.