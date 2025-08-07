Detienen a cinco hombres ligados a Los Mayos; liberan a 'Chapito'

Los detenidos tenían secuestrado a un hombre, quien es integrante del grupo criminal conocido como Los Chapitos en medio de la pugna que tienen

Cinco hombres presuntamente integrantes de una célula delictiva ligada al grupo criminal Los Mayos fueron detenidos este miércoles en el estado de Sinaloa, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la SSPC, los detenidos tenían secuestrado a un hombre, quien es integrante del grupo criminal conocido como Los Chapitos.

“En Culiacán, Sinaloa se implementó un operativo de @SEMAR_mx y @SSPCMexico para liberar a una persona privada de su libertad, se detuvieron a cinco de sus captores quienes son integrantes de una célula delictiva vinculada a Los Mayos. La víctima pertenecía a la facción Los Chapitos”, precisó el funcionario.

Abundó que durante las acciones también se aseguraron armas de fuego de alto poder mismas, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado, la SSPC apuntó que el arresto se derivó de una denuncia ciudadana sobre la privación de la libertad de un hombre, por lo que elementos de seguridad realizaron labores de inteligencia e investigación, además de acciones operativas con vigilancias aéreas y terrestres en el municipio de Culiacán, capital del estado, para su ubicación.

“Al implementar un dispositivo de seguridad, los efectivos liberaron a la persona privada de su libertad, la cual pertenecía a una facción contraria de un grupo delictivo y detuvieron a cinco sujetos, entre ellos un menor de edad”, señaló la dependencia.

En el operativo se aseguraron también seis armas largas, dos cintas eslabonadas, 21 cargadores, 1,021 cartuchos útiles, ocho chalecos balísticos, 16 placas balísticas, diversas dosis de drogas y dos vehículos.

La detención contó con la colaboración de elementos de las secretarías de Marina (Semar), Defensa (Defensa), la FGR y la Guardia Nacional.

Sinaloa vive una pugna interna del Cartel que toma el nombre de ese estado, tras la detención en Estados Unidos de Ismael 'el Mayo' Zambada, cofundador de la organización delictiva en julio del año pasado.